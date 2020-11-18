الخارجية العراقية: القوات الأميركية المتبقية بعد خفض أعدادها غير قتالية

2020/11/18 | 16:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، مشيراً إلى أن القوات المتبقية "غير قتالية...

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