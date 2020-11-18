انخفاض نسبة الاصابات بكورونا في الاقليم

2020/11/18 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن انخفاض نسبة الاصابات بفايروس كورونا المستجد، مبينة ان الاقليم سجل 576 اصابة جديدة بالفايروس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم 266 وتلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي:

1.



الفحوصات: (5327 فحصا جديدا)

• (2143) اربيل

• (782) السليمانية

• (2173) دهوك

• (36) حلبجة

• (151) كرميان

• (42) رابرين

2.



الاصابات: (576 اصابة جديدة)

• (193) اربيل

• (127) السليمانية

• (200) دهوك

• (11) حلبجة

• (37) كرميان

• (8) رابرين

3.



الشفاء: (330 حالة شفاء جديدة)

• (115) اربيل

• (20) السليمانية

• (147) دهوك

• (15) حلبجة

• (31) كرميان

• (2) رابرين

4.



الوفيات: (22 حالة وفاة جديدة)

• (5) اربيل

• (8) السليمانية

• (4) دهوك

• (2) حلبجة

• (1) كرميان

• (2) رابرين

احصائية عام:

* الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

* الفحوصات 756145 (269068 اربيل ، 171799 السليمانية، 308748 دهوك، 6530 حلبجة).

* الاصابات 91480 (33331 اربيل ، 26487 السليمانية، 28754 دهوك، 2908 حلبجة).

* الشفاء 56318 (19903 اربيل ، 18798 السليمانية، 14946 دهوك، 2671 حلبجة).

* تحت العناية الصحية 32249 (12625 اربيل ، 6283 السليمانية، 13223 دهوك، 118 حلبجة).

* الوفيات 2913 (803 اربيل ، 1406 السليمانية، 585 دهوك، 119 حلبجة).

PUKmedia خاص‌

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