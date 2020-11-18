صور.. حادث مروع قرب نفق زاخو

2020/11/18 | 16:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 اشخاص مصرعهم يوم الاربعاء، اثر حادث سير مروع قرب نفق كلي زاخو.

وذكرت مديرية مرور دهوك خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان سيارة من نوع " كامري" فقد سائقها السيطرة، لتصطدم بعمود كهربائي ما ادى الى احتراقها.

واضاف: ان الحادث اسفر عن مصرع 3 اشخاص.

يشار الى ان سبب اغلب الحوادث هو السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالتعليمات المرورية.

PUKmedia ترجمة‌

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