دولة القانون يكشف حقيقة وجود لقاء مرتقب بين المالكي والصدر

2020/11/18 | 16:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، حقيقة الانباء التي تحدثت عن وجود لقاء مرتقب سيجمع رئيس الإئتلاف نوري المالكي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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