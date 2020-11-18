2020/11/18 | 16:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت 7sky على وثيقة تؤكد تقديم عصائب اهل الحق، يوم الأربعاء، بدعوى قضائية ضد النائب عبد الله الخربيط

وبحسب الوثيقة فان اهل الحق يتهم الخربيط بقيامه بالحديث وعبر برنامج تلفزيوني، بتعريض عناصرهم للخطر بحسب الوثيقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… عصائب اهل الحق تقاضي النائب عبد الله الخربيط 7 SKY TV.

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