محافظة عراقية تكشف عن زيادة مساحتها الزراعية للمحاصيل الشتوية… نحو 20 الف دونم

2020/11/18 | 16:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت مديرية زراعة النجف الاشرف، الأربعاء، عن حصول زيادة بالمساحة المخصصة للمحاصيل الشتوية الاستراتيجية بما يقدر بـ15 الى 20 الف دونم.وقال مدير زراعة المحافظة منعم الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الخطة الشتوية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الشتوية (الحنطة والشعير) تضمنت تخصيص 257 الف دونم، يعتمد بعضها على السقي الاروائي، والاخر على مياه الابار”.واضاف الفتلاوي ان “المساحة التي خصصت هذا العام توسعت من 15 الى 20 الف دونم عن العام السابق، ضمن خطة المديرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل”.

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