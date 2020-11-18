الدهلكي: التعاون العراقي السعودي سيعيد البلد الى الحضن العربي

2020/11/18 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، ان افتتاح منفذ عرعر الحدودي وفتح آفاق الاستثمار والتعاون مع العربية السعودية هي بداية مباركه وخطوه صحيحة للحكومة في هذه المرحلة من خلال العودة الى الحضن العربي بعيدا عن مزايدات المشككين بتلك الاتفاقيات لخدمة اجندات اضعفت وافسدت البلد لتحقيق مصالحها.

وقال الدهلكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “العربية السعودية هي دولة ذات ثقل وعمق اقتصادي مهم في المنطقة والعالم، والعراق والعربية السعودية وجهان لعملة واحدة ضمن الحضن العربي الاصيل، بالتالي فان خطوة الحكومة في افتتاح منفذ عرعر هي خطوة مهمة ونرحب بها وندعمها بقوة لتصويب الطريق واعادة العراق الى مكانه الذي ينتمي اليه”، مبينا ان “الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السعودية ودول الخليج هو الامر الصحيح وهو الخطوة التي ينبغي للحكومة المضي بقوة فيها بعيدا عن الابواق مدفوعة الثمن التي تريد التشكيك بتلك الاتفاقيات”.

واضاف الدهلكي، ان “هنالك اطراف منزعجة من عودة العراق للحضن العربي وتريده ان يبقى أسيرا وضعيفا يتلاعب به المخربين والمنتفعين على حساب تقويته واستقراره من خلال تقليب أوراق متهالكة ولا أساس لها من الصحة في محاولة لردع الحكومة عن اعادة العراق الى بيته الام الوطن العربي”، مشددا على ان “العراق دولة عربية ولم ولن يكون تابع لوصاية اي دولة، وسنعمل بقوة على تقوية التعاون العربي لما فيه مصلحة الشعب العراقي اولا والمصلحة العربية ثانيا لانهاء النفوذ الاجنبي بكل الوانه واشكاله ومسمياته”.

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