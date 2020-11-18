النائب هوشيار عبدلله يكشف عن وجود اتفاقية نفطية بين اربيل وتركيا دون علم بغداد

2020/11/18 | 16:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الكردي في البرلمان العراقي ھوشیار عبدالله عن وجود اتفاقیة بین تركیا وأربیل مدتھا 50 عاماً لبیع النفط بدون علم بغداد قال عبدالله في مقابلة متلفزة إن “حكومة اقلیم كردستان لا تؤمن بشيء اسمه قانون الموازنة ولا يوجد “ھناك … Readmore

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