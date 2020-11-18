ارتفاع نسب الشفاء من كورونا في الرصافة الى 91% بعد تسجيل 404 حالة شفاء جديدة

2020/11/18 | 17:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، الأربعاء، ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا الى 91% من مجموع المصابين بعد تسجيل 404 حالة شفاء جديدة.

وقال الساعدي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “صحة الرصافة سجلت اكتساب 404 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة”.، مبينا أن “عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفعت الى 62810 حالة.”

واضاف ان “نسب الشفاء ارتفعت الى 91% من مجموع الاصابات المشخصة في صحة الرصافة بعد جهود كبيرة بذلت ومتابعات على مدار الساعة”.

واوضح الساعدي ان “حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:.

مدينة الصدر 176 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتها

الكرخ 9 حالات شفاء

المدائن 11 حالة شفاء

النهروان 16 حالة شفاء

جسر ديالى 7 حالات شفاء

الجادرية 4 حالات شفاء

كريعات 6 حالات شفاء

جسر ديالى 5 حالات شفاء

الاعظمية 31 حالة شفاء

الشعب 29 حالة شفاء

الحسينية 11 حالة شفاء

الراشدية 5 حالات شفاء

سبع قصور 7 حالات شفاء

حي النصر 11 حالة شفاء

الامين 19 حالة شفاء

زيونة 19 حالة شفاء

بغداد الجديدة 14 حالة شفاء

الغدير 3 حالات شفاء

البلديات 21 حالة شفاء

ولفت الساعدي الى ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”.



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وتابع ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.

وافاد الساعدي ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 62810 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.



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