كاتانيتش يغادر إلى سلوفينيا

2020/11/18 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر مدرب المنتخب العراقي سريتشكو كاتانيتش مدينة دبي متوجها إلى سلوفينيا لقضاء إجازة قصيرة بعد انتهاء معسكر الفريق في الإمارات.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب هشام محمد في تصريحات خاصة لكووورة إن سريتشكو كاتانيتش غادر اليوم إلى سلوفينيا بعد حصوله على إجازة قصيرة بانتهاء المعسكر الذي أقيم في دبي على أن يعود إلى بغداد ومتابعة منافسات الدوري بعد انتهاء إجازته.

وأشار إلى أن كاتانيتش استفاد من المباراتين الوديتين اللتين أقيمتا في دبي أمام الأردن وأوزبكستان، ويأمل في أن يحصل الفريق على مباريات أخرى، لافتا أن المشاركة في البطولة الرباعية بالإمارات في حال تم تثبيت مواعيدها بشكل رسمي ستكون مهمة لتحضير الفريق لاسيما وأن المنتخب تنتظره مباراة أخرى أمام المنتخب الروسي مطلع العام المقبل.

يشار إلى أن مدة الإجاز غير معلومة وموعد عودة كاتانيتش إلى العراق لم يتحدد بشكل رسمي.

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