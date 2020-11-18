راتبان خلال أيام.. دائرة حكومية تدعو موظفيها للتوجه نحو منافذ الماستر كارد

2020/11/18 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت دائرة صحة محافظة الأنبار، الأربعاء، موظفي الدائرة، إلى التوجه نحو أقرب منفذ للماستر كارد وذلك من أجل استلام راتب شهر تشرين الثاني الجاري.



وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، إنه "إلى كافة موظفي دائرة صحة الانبار الكرام، الرجاء التوجه الى أقرب منفذ للماستر كارد لاستلام راتب شهر تشرين الثاني (الشهر 11) لسنة 2020، وهو الراتب الثاني خلال هذا الشهر، ‎راجين الالتزام بتوصيات خلية الأزمة وكما يلي":

‏‎١- عدم التجمهر بكثافة أمام منافذ الصرف.

‏‎٢- ارتداء الكفوف والكمامة وترك مسافات متباعدة قدر المستطاع.

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