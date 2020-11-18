2020/11/18 | 17:09 - المصدر: عين العراق

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عصائب أهل الحق تقاضي النائب عبد الله الخربيط

تقدمت عصائب اهل الحق، يوم الأربعاء، بدعوى قضائية ضد النائب عبد الله الخربيط لقيامه بالحديث عن "الحزب" في برنامج تلفزيوني، تقول "العصائب" انه عرض عناصرهم للخطر.

وبحسب وثيقة ؛ أن دعوى قضائية تقدم بها رئيس حزب عصائب أهل الحق محمد عباس جواد، لمقاضاة النائب عبد الله الخربيط، بسبب حديث أدلى به الأخير عبر قناة تلفزيونية.

واتهم جواد، الخربيط بتعريض الحزب وأفراده للخطر وتعريض أمن المجتمع للخطر، مطالبا القضاء بمحاكمة الخربيط وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969.

وتنص المادة 433 من قانون العقوبات على أن "السب والقذف إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى الطرق العلانية ويعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام تعتبر ظرفا مشددا".

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