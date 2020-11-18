بارزاني معزياً بوفاة محافظ اربيل: دافع بقوة عن عملية الإصلاح

2020/11/18 | 17:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عزى رئيس حكومة اقيلم كردستان مسرور بارزاني بوفاة محافظ اربيل فرست صوفي .

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