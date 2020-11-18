دولية عربية تسجل نحو 2000 اصابة بكورونا باحد المصانع

2020/11/18 | 17:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ارتفع مجموع الإصابات بكورونا بين العاملين في مصنع بمدينة العقبة بجنوب الأردن إلى أكثر من 1900 إصابة.

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