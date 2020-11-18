عازف الاكورديون...ينثر البهجة في الشوارع - عبد السلام الزغيبي

2020/11/18 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_الزغيبي «الرسام يكتب ألوانه على لوحة، والكاتب كلماته على ورقة، أما العازف فهو لا يكتب موسيقاه إلا على صمتنا، أو على وحدتنا»(ليوبولد ستوكوفسكي)عازف الاكورديون...ينثر البهجة في الشوارععبد السلام الزغيبي العازف العجوز، في كل مرة ينتهي إلى سمعي صوت الموسيقى التي يعزفها مصحوبة بالغناء أحيانا،لكن لم أعرف من هو ولم أتعرف على شخصيته؟، وكنت متشوقا الى رؤيته عن ق ......





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