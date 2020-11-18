وإحنا مالنا ! - سامى لبيب

2020/11/18 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - وإحنا مالنا – الجزء الأول .- فوقوا بقى – الجزء الحادي عشر .- الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت .تناولت أبحاث شتى لإثبات بشرية الأديان وهراءها وتهافتها , فجاءت سلسلة مقالات :"تناقضات فى الكتابات المقدسة " لتفضح التناقض والتخبط وعدم التركيز فهناك آيات تعلن عن شئ لتأتى آيات أخرى تناقضها وتعلن عن عكس هذا الشئ والطريف أن هذا التناقض يأتى أحياناً فى نفس السورة!ثم جاءت سلسلة "مائة ......





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