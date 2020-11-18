قداسة المكان وتحليق الذات الملتهبة في ديوان - جوازًا تقديره هو- للشاعرة اللبنانية ماجدة داغر بقلم الناقدة الذرائعية التونسية ابتسام الخميري - عبير خالد يحيي

2020/11/18 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي لجنة الذرائعية للنشر المقدّمة:و يستمرّ الشّعر كفنّ من الفنون يعانق الرّوح و يلامس الواقع برسمه لمعالم داخليّة و خارجيّة في آن، بصور ارتآها قائله...



هو الشّعر الّذي ما يزال يحافظ على قيمته الإنسانيّة على رغم التّطوّر والتّقدّم العلميّ و التّكنولوجيّ، و لعمري إنّه يتأقلم معه و يواكبه في دفاع مستميت عن بقائه.



حيث تطوّرت أشكاله و أساليبه( نثري، حر، قصيد ومضة، هايكو...) محافظًا على بعض ......





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