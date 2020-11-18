كورونا في العراق.. 43 وفاة واكثر من 2300 اصابة جديدة

2020/11/18 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء،

الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت 2349

إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل 2151

مصاباً إلى الشفاء، فيما توفي 43 م

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