2020/11/18 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، أن زيارة التاريخية للوفد البحريني برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني تفتح عهد جديد للصداقة والشراكة بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقى وزير خارجية البحرين.. الرئيس الإسرائيلي: عهد جديد من الصداقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقى وزير خارجية البحرين.. الرئيس الإسرائيلي: عهد جديد من الصداقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).