2020/11/18 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

0 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة المالية، الاربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي بصورة رسمية امام حركة التبادل التجاري بين الجانبين العراقي والسعودي.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (18 تشرين الثاني 2020)، انه "بحضور مدير الهيئة العامة للكمارك صادق هويدي عباس ممثل عن وزير المالية تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي امام حركة التبادل التجاري بين البلدين".

واضاف، ان المعبر "يعتبر شريان اقتصادي مهم مما سيسهم في تعظيم ايرادات الدولة وتعزيز العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية".

وحضر الافتتاح ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عثمان الغانمي برئاسة وفد حكومي و بحضور محافظ الانبار و محافظ كربلاء و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية وقائد شرطة الأنبار.





كما ومثل الجانب السعودي حضر سعادة السفير السعودي في العراق ومدير المنافذ السعودية وعدد من مسؤولي الحكومة السعودية .

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن افتتاح منفذ عرعر مع السعودية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن افتتاح منفذ عرعر مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).