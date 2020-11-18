الصحة العراقية تسجل 43 وفاةً بكورونا وحصيلة الإصابات والتعافي تتجاوز الالفين بقليل

2020/11/18 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا اليوم.

واكدت الوزارة بجدول بياني وزعته ان حصيلة الوفيات كانت 43 والاصابات 2349 وحالات التعافي 2151.

ولم تسجل 8 محافظات أي وفيات هذا اليوم كما مبين في الجدول داخل الخبر الذي احتوى ارقام الاصابات والتعافي ايضاً لجميع المحافظات.

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