الملك عبدالله الثاني وعاهل البحرين وولي عهد ابوظبي يعقدون قمة ثلاثية

2020/11/18 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/عقد ملكا الأردن عبدالله الثاني، والبحرين حمد بن عيسى، وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، اليوم، قمة ثلاثية في العاصمة أبوظبي، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي.وأكد القادة، خلال القمة، عمق العلاقات الأخوية والستراتيجية بين البلدان الثلاثة، واهمية الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة.وركز وا على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصا ما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.وتم بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية./انتهى

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