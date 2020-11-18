سائرون: حقوق الاقليم بموازنة 2021 مرهونة بالتزامهم بتسديد واردات المنافذ والنفط

2020/11/18 | 17:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد تحالف سائرون، الاربعاء، ان حقوق الاقليم في موازنة 2021 مرهونة بمدى التزامهم بتسليم واردات المنافذ والنفط الى سومو، مبينا ان موازنة العام المقبل ستكرر سيناريو القرض.

وقال النائب عن التحالف بدر الصائغ لـ /المعلومة/ إن “الكرد يماطلون في مفاوضاتهم مع بغداد حول دفع واردات المنافذ والنفط لكسب الوقت وتنتهي بالاتفاق وعدم التزام الاقليم بالاتفاق”.

واضاف ان “مجلس النواب سأم من تكرار الامر وعدم التزام حكومة الاقليم بالاتفاقيات السابقة على حساب حقوق باقي المحافظات”.

واوضح ان “حقوقهم في موازنة 2021 مرهونة بمدى التزامهم بدفع واردات المنافذ وتسليم النفط الى شركة سومو”، مؤكدا ان “حقوقهم تسلم في موازنة 2021 كاملة بعد تسليمهم واردات المنافذ والنفط الى شركة سومو”.

وتابع ان “في حال عدم التزام حكومة الاقليم سيكرر سيناريو القرض في موازنة 2021 وتمرر بالطريقة ذاتها”.



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