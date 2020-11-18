32 برلمانيا يطالبون بتفاصيل اتفاق نفطي بمدتها 50 عاما

2020/11/18 | 17:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب 32 برلمانيا، رئاسة برلمان كوردستان، الى جلسة خاصة بشأن اتفاقية نفطية بين حكومة اقليم كوردستان وتركيا مدتها 50 عاما.

ووقع 32 برلمانيا مذكرة الى رئاسة برلمان كوردستان، لبحث اتفاق نفطي بين تركيا والاقليم لمدة 50 عاما، كان نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان قد تطرق اليه خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا.

وجاء في المذكرة: ان الخطوة تأتي لتقييم وبحث تفاصيل الاتفاق ومنافعه واضراره لشعب كوردستان وتأثيره على اتفاق نفطي بين بغداد واربيل .

البرلمانيون طلبوا ايضا، معرفة نص الاتفاقية قبل انعقاد الجلسة الخاصة حولها.

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