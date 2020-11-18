أمطار وسيول خلال الايام المقبلة

2020/11/18 | 17:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الاربعاء، هطول الامطار وحدوث سيول خلال الايام المقبلة.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان البلاد سيتأثر خلال يومي الخميس والجمعة بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر، موضحة، ان الطقس سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها.

واضاف البيان: ان "يوم السبت المقبل يتوقع اندماج هذا المنخفض مع منخفض جوي آخر من البحر المتوسط ليسبب تساقط أمطار متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد، مشيرا الى ان الأمطار سيتكون غزيرة في الأقسام الشرقية منها وعدد من المحافظات "السليمانية وفي حلبجة، ديالى، الكوت، العمارة" مع حدوث عواصف رعدية ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار.

ورجح انحسار المنخفض تدريجيا يوم الأحد المقبل وابتداء من الأقسام الغربية.

PUKmedia عن اعلام هيئة الانواء الجوية‌

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