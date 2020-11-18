وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان البلاد سيتأثر خلال يومي الخميس والجمعة بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر، موضحة، ان الطقس سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها.
واضاف البيان: ان "يوم السبت المقبل يتوقع اندماج هذا المنخفض مع منخفض جوي آخر من البحر المتوسط ليسبب تساقط أمطار متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد، مشيرا الى ان الأمطار سيتكون غزيرة في الأقسام الشرقية منها وعدد من المحافظات "السليمانية وفي حلبجة، ديالى، الكوت، العمارة" مع حدوث عواصف رعدية ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار.
ورجح انحسار المنخفض تدريجيا يوم الأحد المقبل وابتداء من الأقسام الغربية.
PUKmedia عن اعلام هيئة الانواء الجوية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمطار وسيول خلال الايام المقبلة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمطار وسيول خلال الايام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).