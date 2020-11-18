2020/11/18 | 17:29 - المصدر: الرياضة الان
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج مباريات بطولة الكأس : القوة الجوية 2 x المصافي 0) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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