بعد صلاح.. كورونا يضرب منتخب مصر مجدداً

2020/11/18 | 17:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – واع

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة ثاني مهاجمي المنتخب الأول المحترفين، بعد الإعلان عن إصابة نجم الفراعنة، محمد صلاح.

وقال الاتحاد في بيان، إن "العينات والتحليل أظهرت إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب المصري وفريق أولمبياكوس اليوناني بفيروس كورونا المستجد".

وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن نتائج العينة التي أجريت لأعضاء المنتخب شهدت ثلاث إصابات في بعثة المنتخب".

وكان كوكا شارك أساسيا مع المنتخب المصري في مباراة توغو الأخيرة، والتي شهدت فوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

المصدر : سبوتنيك

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