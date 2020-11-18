تويتر تلحق بـ”سناب شات”.. “التغريدات تختفي بعد 24 ساعة”

2020/11/18 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… على غرار خاصية قصص تطبيق سناب شات الشهير وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام، أعلنت شركة تويتر الثلاثاء، أنها ستطلق على مستوى العالم خاصية التغريدات التي تختفي بعد 24 ساعة.وسبق أن أعلنت تويتر عن خطتها لهذه التغريدات العابرة واختبرت الخاصية في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.من جانبه، قال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير […]

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