2020/11/18 | 17:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، زعم أنها تثبت انتصاره في الانتخابات الأمريكية.



يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" هي التي نشرت الخريطة، مؤكدة أن ترامب حصل على 10.1 مليون صوت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أي أكثر مما حصل عليه قبل أربع سنوات.

...AND I WON THE ELECTION.



VOTER FRAUD ALL OVER THE COUNTRY! https://t.co/9coP3R44UQ

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

​

وعلق ترامب على الخريطة، قائلا: "فزت في الانتخابات، إنه احتيال على الناخبين في جميع أنحاء البلاد".

وأصر الرئيس الجمهوري ترامب على أن انتخابات 3 تشرين الثاني، كانت "مزورة"، وأنه سيتم إعلان فوزه بعد سلسلة من الطعون القانونية في عدة ولايات.

ولم يتمكن الرئيس ترامب حتى الآن في تقديم دليل من شأنه تغيير نتيجة فوز بايدن بواقع 306 من أصوات المجمع الانتخابي لصالح 232 للرئيس الجمهوري.



أمام الولايات موعد نهائي في الثامن من كانون الأول، يعرف بـ"الملاذ الآمن" للتصديق على انتخاباتها واختيار الناخبين الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في 14 من نفس الشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب ينشر خارطة ’فوزه’ في الانتخابات الأميركية!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب ينشر خارطة ’فوزه’ في الانتخابات الأميركية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).