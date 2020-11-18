كورونا في العراق.. تسجيل 2349 إصابة جديدة و2151 حالة شفاء

2020/11/18 | 17:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 2349 إصابة جديدة، وتماثل 2151 حالة للشفاء، فضلا عن 43 حالة وفاة.

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