وزير التربية يبحث مع وزيرة الهجرة الملف التربوي للنازحين

2020/11/18 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير التربية حميد الدليمي، اليوم الاربعاء، مع وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق، المشاكل التربوية والتعليمية للنازحين في المخيمات والإقليم وملف العائدين من النزوح الى مناطقهم وتوفير الفرص التعليمية المناسبة اليهم .

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