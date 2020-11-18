كردستان تسجل 22 وفاة و576 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/18 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجل اقليم كردستان، الاربعاء، 22 وفاة و576 اصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

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