عشائر نينوى: النواب الكرد يريدون بقاء المحافظة دون خدمات

2020/11/18 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى…

أكد عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، الأربعاء، أن النواب الكرد عن المحافظة يعملون لصالح إقليم كردستان.

وقال الحديدي لـ /المعلومة/ إن “النواب الكرد الذين فازوا كممثلين عن محافظة نينوى يعملون على تحويل أغلب مشاريع الخدمات والإعمار من نينوى إلى إقليم كردستان”.

وأضاف أن “الأحزاب الكردية تهمها أن تبقى الموصل وعموم محافظة نينوى من دون خدمات ولا مستشفيات أو مطار، كي تبقى تعتمد على الإقليم بدرجة عالية، وهذا سيعود بالنفع الاقتصادي على مدن كردستان”.

وأشار إلى أن “الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس تم تخصيصها لمدينة الموصل، لكن بعلاقة النواب الكرد تمت إحالتها لمناطق ذات غالبية كردية، وتخضع لإدارة الإقليم”.



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