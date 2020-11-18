الطقس: منخفض جوي يقتحم البلاد

اشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خلال اليومين المقبلين.
وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “البلاد ستتأثر بمنخفض جوي خلال يومي الخميس والجمعة، نتيجة المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر، ليكون الطقس في عموم البلاد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها خلال يومي الخميس والجمعة”، مشيرة إلى أنه تشير التوقعات تشير إلى اندماج هذا المنخفض مع منخفض جوي آخر من البحر المتوسط ليسبب تساقط أمطار متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد، خلال يوم السبت”.
وتابعت، “حيث ستكون الأمطار غزيرة في الأقسام الشرقية منها وعدد من المحافظات (السليمانية في حلبجة ، ديالى، الكوت ،العمارة)، مع حدوث عواصف رعدية ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار”، مبينة أن “المنخفض سوف ينحسر تدريجيا يوم الأحد الموافق 2020/11/22 وابتداء من الأقسام الغربية”.
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