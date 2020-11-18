2020/11/18 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “البلاد ستتأثر بمنخفض جوي خلال يومي الخميس والجمعة، نتيجة المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر، ليكون الطقس في عموم البلاد غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها خلال يومي الخميس والجمعة”، مشيرة إلى أنه تشير التوقعات تشير إلى اندماج هذا المنخفض مع منخفض جوي آخر من البحر المتوسط ليسبب تساقط أمطار متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد، خلال يوم السبت”.

وتابعت، “حيث ستكون الأمطار غزيرة في الأقسام الشرقية منها وعدد من المحافظات (السليمانية في حلبجة ، ديالى، الكوت ،العمارة)، مع حدوث عواصف رعدية ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار”، مبينة أن “المنخفض سوف ينحسر تدريجيا يوم الأحد الموافق 2020/11/22 وابتداء من الأقسام الغربية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس: منخفض جوي يقتحم البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس: منخفض جوي يقتحم البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).