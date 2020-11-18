الأمن النيابية تحذر وزارتي الداخلية والدفاع: لاتغيّروا المناصب الأمنية وفق المصالح

2020/11/18 | 17:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاربعاء، وزارتي الداخلية والدفاع من تغيير المناصب الأمنية وفق المصالح الحزبية والطائفية، فيما شددت على ضرورة اعتماد الكفاءة لاختيار المسؤولين في الأماكن الصحيحة.

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