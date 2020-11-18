العراق يسجل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2151 حالة شفاء

2020/11/18 | 18:00 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء، تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2151 حالة شفاء، فيما أشارت الى وفاة 43 بسبب المرض خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي الذي تلقته 7sky، إن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 455176 بنسبة 86.5% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 526852، وعدد الحالات التي تحت العلاج 59881 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 359، وعدد حالات الوفيات الكلي 11795 منذ تفشي الفيروس في اذار الماضي.

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