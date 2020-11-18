العراق يسجل 2349 إصابة جديدة بكورونا.. ونسبة الشفاء ترتفع لـ86.4%

2020/11/18 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة في العراق عن تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 43 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن 2151 حالة إصابة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي لـ455176 حالة، بنسبة شفاء 86.4 …

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