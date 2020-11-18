وزير النفط العراقي: دعوة شركات عالمية لمنافسة مشروع مصفاة الفاو الاستثماري

2020/11/18 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات النفطية وفق مواصفات فنية عالية الجودة.وقال إسماعيل، في بيان لوزارة النفط، إن الوزارة ماضية …

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