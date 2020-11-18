وزيرة الهجرة تبحث مع فؤاد حسين آلية العودة الطوعية للعراقيين في المهجر  

2020/11/18 | 18:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، الأربعاء، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملف العراقيين في المهجر.



وذكر بيان لوزارة الهجرة تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزيرة بحثت مع وزير الخارجية فؤاد حسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، إضافة إلى بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخص العراقيين في بلدان المهجر".

وقالت الوزيرة وفقا للبيان، إن "الوزارة تتطلع خلال الفترة المقبلة الى تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة ووزارة الخارجية من أجل فتح مكاتب لها في الدول التي يتواجد فيها اللاجئين العراقيين بأعداد كبيرة، وبموظف واحد للوزارة، لغرض تسهيل اجراءات عودة الراغبين طوعا من تلك الدول الى البلاد، فضلا عن رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في تلك الدول إلى جانب العمل على تقديم كافة المستلزمات الضرورية لعودتهم ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية وبضمنها وزراة الخارجية وتوفير المساعدات والتسهيلات اللازمة لهم داخل البلاد بعد عودتهم".

وأشارت الوزير بحسب البيان، الى ان "عمل المكاتب وتوضيح المهام الملقاة على عاتقها سيكون ضمن غطاء قانوني لا يتقاطع مع مهام السفارات والقنصليات الموجودة خارج البلاد".

وتابع البيان، أن "الوزارة تعمل جاهدة لبناء جسور التواصل مع الكفاءات العلمية العراقية في الخارج والاستفادة من خبراتها في بناء وتطوير البلاد".

من جانبه أكد وزير الخارجية، بحسب البيان، على "ضرورة عقد اجتماعات متواصلة وادامة التنسيق مع وزارة الهجرة لغرض وضع الآلية المناسبة لفتح مكاتب لوزارة الهجرة في الخارج".

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