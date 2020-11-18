نائب: قرار اخراج الامريكان لا يمثل طائفة واحدة فقط

2020/11/18 | 18:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاربعاء، ان قرار مجلس النواب باخراج القوات الامريكية والاجنبية من البلاد لا يمثلا طائفة واحدة فقط.

وقال كريم لـ /المعلومة /، إن “قرار مجلس النواب باخراج القوات الامريكية والاجنبية من البلاد يمثل توجه الشعب العراقي بجميع مكوناته وطوائفه ولن يقتصر على طائفة واحدة فقط”، لافتا الى ان “مجلس النواب صوت على القرار لحفظ سيادة البلاد وامنه”.

واضاف ان “الحكومة ملزمة بتنفيذ القرار بشكل عاجل وسريع لانهاء عملية انتهاك السيادة من قبل امريكا والدول الاخرى”، مبينا ان “امريكا تستخدم سماء وارض العراق بشكل مباح ولن يكون هنالك ردا حازما وشجاعا من الحكومة الحالية وهذا الامر يؤسف عليه”.

واكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاربعاء، ان وزير الخارجية فؤاد حسين لم يرد على اسئلة مجلس النواب منذ اسبوعين المتعلقة بخروج القوات الامريكية من البلاد.



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