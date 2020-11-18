2020/11/18 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد العام يوجه بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد العام يوجه بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).