الكاظمي يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات العسكرية

2020/11/18 | 18:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

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القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي , واكراما لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة , يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات.

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