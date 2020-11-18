البرلمان العربي يشدد موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه

2020/11/18 | 18:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن إصابة ومقتل عددٍ من الأشخاص.

وأعرب عسومي عن تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مُشدداً على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لخلخلة الأمن والاستقرار فيه.

وتقدم بخالص تعازيه لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا الهجوم الصاروخي الغادر والجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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