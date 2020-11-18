الكاظمي يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات

2020/11/18 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي, اليوم الاربعاء، بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي, واكراما لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة, يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات”.

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