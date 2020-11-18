عمل يحذر من عواقب وخيمة جراء اتفاق تقاسم الأوقاف

2020/11/18 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض حزب عمل الذي يتزعمه سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، محضر اتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي وعده مخالفة صريحة للشرع والقانون وتجاوزا سافرا على حقوق المكون السني.

وحذر المكتب الاعلامي للحزب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، من “عواقب وخيمة قد تتبع هذا الاتفاق ان لم يتم تدارك الأمر وإلغائه”، محملاً كل من رئيس الوقف السني بالوكالة ورئيس مجلس الوزراء “المسؤولية عن هذا الأمر”.

وأشار حزب عمل، إلى ان “هذه القضية تتعلق بأملاك وحجج وقفية خاصة ليس لها علاقة بارشيف مؤسسات الدولة أو وزارة الثقافة”، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ “إلغاء هذا الاتفاق الذي سيخلق أزمة كبيرة في البلاد تضاف الى الأزمات التي يمر بها”.

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