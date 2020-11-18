2020/11/18 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حقبة جديدة في الشرق الأوسط"..إسرائيل والبحرين تتحدثان عن مجالات التعاون

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