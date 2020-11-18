2020/11/18 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن استعدادها لمواجهة أي طارئ حال حدوث سيول أو فيضانات.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: أنه “تزامناً مع بداية الموسم الشتوي واحتمالية هطول كميات من الامطار، فأن وزارة الموارد المائية تعلن استعدادها التام لمواجهة أي طارئ حال حدوثه كالسيول والفيضانات عن طريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تؤكد استعدادها لمواجهة اي سيول او فيضانات المركز الخبري الوطني.

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