2020/11/18 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات في الجيش العراقي.

وقال المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في تغريدة له، إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اكراماً لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة، أمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).