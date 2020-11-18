2020/11/18 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي *ملخص من إعداد فريق دار الأكاديمية لمداخلة شفهية قدمها مصعب قاسم عزاوي في المركز الثقافي العربي في لندن.قد يكون من أكثر المهمات إلحاحية على جدول الأعمال الثقافي التنويري في مجتمعاتنا العربية هو عملية القيام بوقفة نقدية مدققة عند مركبات العطالة الذاتية التي تقف بتعنت في وجه عملية الدفاع عن أي من تلك المجتمعات ضمن مخاضها الوجودي والجلل راهناً.



وتمثل هذه المركبات حصيلة تنكس منظومات القيم من خ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقصلة الوعي الاستهلاكي - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقصلة الوعي الاستهلاكي - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).