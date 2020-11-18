كأس العراق.. فوز أربيل والقوة الجوية والزوراء

2020/11/18 | 18:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت أندية أربيل والقوة الجوية والزوراء ونفط البصرة وامانة بغداد، اليوم الاربعاء، انتصارات ضمن الدور الـ32 من بطولة كأس العراق لكرة القدم.

فقد تغلب فريق أربيل على فريق نفط ميسان بنتيجة (3-1) بفارق الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

بدوره، فاز فريق القوة الجوية على فريق المصافي بهدفين دون مقابل، في حين عدّ فريق الطلبة خاسراً أمام فريق نوروز (3-صفر) لعدم حضوره اللقاء.

وفاز فريق الزوراء على فريق جنائن بابل بهدف دون رد، في حين فاز فريق نفط البصرة على فريق شهربان بستة أهداف دون مقابل.

من جانبه، حقق فريق أمانة بغداد الفوز على فريق الديوانية بفارق الركلات الترجيحية (5-4) بعد انتهاء الوقت الاصلي سلبياً.

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